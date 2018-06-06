Дисциплинарная комиссия завтра рассмотрит заявления Линчевского об онкобольных

Линчевского завтра могут уволить за неэтичные высказывания об онкобольных

Специальная дисциплинарная комиссия завтра, 7 июня 2018 года, рассмотрит заявления замглавы Министерства здравоохранения Украины Александра Линчевского об эффективности лечения онкобольных украинцев за рубежом. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никого прикрывать не собираюсь…пренебрежительное отношение к чужой беде - недопустимо. Но хочу попросить, чтобы заседание специальной дисциплинарной комиссии, которая рассмотрит высказывания Линчевского, было публичным. Готов выполнить любое общее решение. Виновный должен быть наказан", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман распорядился начать производство в отношении Линчевского. Поводом для этого послужило его высказывания о нецелесообразности выделения средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут". Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя вырвано из контекста.