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Гройсман розпорядився почати провадження у відношенні Лінчевського

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 07:29
Фото: Олександр Лінчевський (kmu.gov.ua)
Фото: Олександр Лінчевський (kmu.gov.ua)

Мета виробництва - вивчення інформації, поширеної заступником міністра в ЗМІ

Глава уряду України Володимир Гройсман наказав порушити дисциплінарне провадження відносно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського через його недавне висловлювання щодо онкохворих людей. Про це поінформував прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук в Facebook.

Гройсман дав розпорядження 4 червня.

"Мета - вивчення інформації, поширеної у ЗМІ, його висловлювань. Знаючи прем'єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно мали місце, йому точно буде непереливки", - зазначив Рябчук.

 

Про актуальні. Сьогодні Прем'єр давши вказівку порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони...

Опубліковано Василем Рябчуком 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше заступник глави МОЗ Олександр Лінчевський назвав недоцільним виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть".

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що заява її заступника про недоцільність лікування онкохворих вирвана з контексту.

Як повідомив джерело РБК-Україна в уряді, щодо некоректних заяв заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського вирішили, що "якщо це правда, то він повинен нести відповідальність, якщо перекрутили - нехай усе докладно пояснює і спростовує".

Гройсман вирішуєчи залишити Данилюка в уряді, - міністр В Україні створено 705 об'єднаних громад, - Гройсман
Теги публікації: Володимир Гройсман, Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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