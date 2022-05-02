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Понад 3 тисячі українських дитсадків відновили свою роботу, - МОН

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 15:00
Понад 3 тисячі українських дитсадків відновили свою роботу, - МОН Фото: Сергій Шкарлет (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку війни близько 3,4 тис. дитячих садків відновили роботу. Відкриті дитсадки відвідують 1,8 тис. дітей переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

“У 16 областях дитсадки використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями та батьками. Також освітні заклади створюють чергові групи чи продовжують змішаний або очний формат навчання”, - розповів міністр.

В інших областях країни навчальний процес припинено через постійні бойові дії.

Водночас Шкарлет зазначив, що станом на 28 квітня дистанційну форму навчання організовано більш ніж у 12,6 тис. шкіл, навчання продовжують майже 3,7 мільйона школярів. До навчального процесу залучено понад 88 тис. школярів-переселенців.

Нагадаємо, що цього тижня у Тернополі відкривають 12 чергових дитсадків. Батьки повинні подати заяву, щоб дитина могла відвідувати дошкільний заклад.

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