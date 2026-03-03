Достали и там? Российский газовый танкер вспыхнул в Средиземном море

В Средиземном море горит российский танкер Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ (СПГ). Судно находится под санкциями США и Британии, а причиной инцидента могла стать атака морского дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников в сферах судоходства и морской безопасности, российский танкер под флагом РФ загорелся во вторник, 3 марта. Судьба экипажа судна пока остается неизвестной.
Согласно данным платформы MarineTraffic, последний раз судно сообщало о своем местонахождении в понедельник - тогда оно проходило вблизи побережья Мальты.
Один из источников агентства сообщил, что судно могло быть атаковано военным морским дроном. В проведении этой операции подозревают Украину, однако официальных доказательств этого пока не предоставлено.
Отметим, что танкер Arctic Metagaz входит в перечень судов, на которые наложены санкции США и Великобритании из-за связей с российским энергетическим сектором.
Бельгия создала прецедент, впервые перехватив танкер российского "теневого флота" 1 марта. Судно было конвоировано в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.
К рейду привлекли 93 военнослужащих, служебных собак и силы ВМС Франции. После высадки на борт инспекторы разоблачили классическую схему "теневого флота": судно использовало фальшивые документы и шло под поддельным флагом другого государства.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отозвался об этой операции, охарактеризовав задержанное судно как "плавучий кошелек Москвы". Глава государства также призвал страны ЕС не ограничиваться арестами, а переходить к конфискации таких танкеров и использованию их ресурсов для укрепления европейской безопасности.