Директору згорілого одеського коледжу обрали запобіжний захід

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Думської" в Telegram.

Відповідне рішення суд прийняв 11 грудня. Під час перебування під домашнім арештом підозрювана зобов'язана носити електронний браслет.

Любов Кочергу звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. При цьому після результатів експертизи їй можуть повідомити ще одна підозра щодо порушення правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі відбувся 4 грудня. В результаті 12 людей загинули, більше 30 постраждали. Знаходження 4 чоловік на даний момент невідомо.

Також РБК-Україна писало, що 11 грудня впізнали ще одне тіло. У пожежі загинула 48-річна викладачка коледжу Наталя Третьякова.

Крім цього повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив допомогу сім'ям загиблих при пожежі в Одесі у розмірі 200 тисяч гривень. Постраждалі отримають по 50 тисяч гривень.