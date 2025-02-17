Директора онлайн-казино PIN-UP, которое связывают с Россией, отправили под стражу, - ГБР

"На сегодняшний день, кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании - это содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - рассказала Сапьян.

Напомним, 14 февраля, Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег. Задержанному инкриминируют пособничество врагу.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование деятельности этого казино.

Следствие выяснило, что казино имело связи с представителями РФ и подсанкционными в Украине субъектами. Также часть финансов казино шли на наполнение бюджета агрессора и поддержку войны против Украины.

"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага", - добавили в ГБР.

Также стоит напомнить, что в январе ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Государственный служащий вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.

В декабре 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.