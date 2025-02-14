ua en ru
Пт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ГБР задержало директора онлайн-казино PIN-UP, которое связывают с Россией

Украина, Пятница 14 февраля 2025 13:59
UA EN RU
ГБР задержало директора онлайн-казино PIN-UP, которое связывают с Россией Фото: онлайн-казино помогало пополнять российский бюджет (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Государственное бюро расследований Украины задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег. Задержанному инкриминируют пособничество врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Во время следствия было установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, которая зарабатывала на азартных играх в Интернете, был гражданин РФ.

Задержанному директору казино сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения для него в виде содержания под стражей.

Бюро расследует причастность других лиц к деятельности указанного онлайн-казино.

Подробности дела

Работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины провели расследование деятельности этого казино.

Оказалось, что оно имело связи с представителями РФ и подсанкционными в Украине субъектами. Кроме того, финансовые потоки от его деятельности шли на наполнение бюджета агрессора и поддержку войны против Украины.

Эксперты также подтвердили, что работа казино имела негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования его услуг.

"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. лнр, наполняя таким образом бюджет врага", - добавили в ГБР.

Кроме того, руководитель деятельности этой структуры после начала полномасштабного вторжения, осуществляла финансирование ветеранов СВО. Само же онлайн-казино продолжает работать на территории России и российских вебресурсах.

Напомним, в середине января ГБР также задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Выяснилось, что государственный служащий вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.

А в середине декабря 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Казино
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта