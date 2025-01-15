Отмывание российских денег через казино. ГБР задержало члена КРАИЛ

ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Его подозревают в пособничестве России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Члена КРАИЛ подозревают в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег. По данным следствия, государственный служащий категории "А" вместе с главой КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии онлайн-казино. В результате был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей РФ. Фото: ГБР задержало члена КРАИЛ (dbr.gov.ua) В ходе расследования деятельности были выявлены факты пособничества России. Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами. Члену КРАИЛ объявили подозрение в пособничестве России (ст. 111-2 УК Украины).