Отмывание российских денег через казино. ГБР задержало члена КРАИЛ
ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Его подозревают в пособничестве России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Члена КРАИЛ подозревают в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.
По данным следствия, государственный служащий категории "А" вместе с главой КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии онлайн-казино. В результате был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей РФ.
Фото: ГБР задержало члена КРАИЛ (dbr.gov.ua)
В ходе расследования деятельности были выявлены факты пособничества России. Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.
Члену КРАИЛ объявили подозрение в пособничестве России (ст. 111-2 УК Украины).
Дело PIN-UP
Напомним, 18 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.
Дело касается поддержки деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. По данным источников РБК-Украина - это казино PIN-UP.
Также сообщалось о задержании номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько.
Сейчас правоохранители принимают меры по взысканию арестованных активов онлайн-казино и передаче их в пользу Украины. Речь идет о более 2,6 млрд гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций).
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