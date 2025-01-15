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Отмывание российских денег через казино. ГБР задержало члена КРАИЛ

Украина, Среда 15 января 2025 10:52
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Отмывание российских денег через казино. ГБР задержало члена КРАИЛ Фото: ГБР задержало члена КРАИЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Его подозревают в пособничестве России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Члена КРАИЛ подозревают в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.

По данным следствия, государственный служащий категории "А" вместе с главой КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии онлайн-казино. В результате был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей РФ.

Фото: ГБР задержало члена КРАИЛ (dbr.gov.ua)

В ходе расследования деятельности были выявлены факты пособничества России. Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.

Члену КРАИЛ объявили подозрение в пособничестве России (ст. 111-2 УК Украины).

Дело PIN-UP

Напомним, 18 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

Дело касается поддержки деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. По данным источников РБК-Украина - это казино PIN-UP.

Также сообщалось о задержании номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько.

Сейчас правоохранители принимают меры по взысканию арестованных активов онлайн-казино и передаче их в пользу Украины. Речь идет о более 2,6 млрд гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций).

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ГБР Суд Казино
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