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В Одесі будівельнику дитячого табору "Вікторія" оголосили нову підозру

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 15:50
Фото: табір "Вікторія" (УНІАН)
Фото: табір "Вікторія" (УНІАН)

Його підозрюють у привласненні 1,7 млн бюджетних коштів

Керівник субпідрядної організації, яка займалася реконструкцією дитячого табору "Вікторія", підозрюється у заволодінні 1,7 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Встановлено, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали. Керівнику фірми вручили клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на утримання під варту.

Крім того, у відомстві нагадали, що цей же чиновник підозрюється у привласненні 400 тис. гривень бюджетних коштів, отриманих від міської ради на виконання робіт, шляхом службового підроблення будівельної документації.

Одеське видання "Думська" повідомляє, що мова йде про директора і власника ТОВ "Стройсоцстандартрозвиток" Станіслава Чернышева, якого залучив до будівництва корпусів "Вікторії" генпідрядник - компанія "Юг-Укрбуд".

Нагадаємо, в рамках розслідування трагедії в дитячому таборі "Вікторія", яка відбулася у вересні 2017 року, прокуратура оголосила про підозру директору підприємства, яке було підрядником при реконструкції в таборі.

В ніч на 16 вересня 2017 року сталася пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, у результаті якого загинули три дитини. 30 листопада директор табору був заарештований без права застави.

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