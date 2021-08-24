ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Директор ЦРУ таємно зустрівся з лідером талібів у Кабулі, - WP

Новость на русском →
Кабул, Вівторок 24 серпня 2021 15:51
Директор ЦРУ таємно зустрівся з лідером талібів у Кабулі, - WP Фото: глава ЦРУ Вільям Бернс (flickr by Photo Unit)
Автор: Дмитро Левицький

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у понеділок, 23 серпня, нібито таємно зустрівся з ватажком "Талібану" Абдулом Гані Барадаром. Зустріч нібито відбулася в захопленому талібами Кабулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Washinghton Post.

За даними видання, зустріч Бернса з ватажком талібів відбулася в рамках переговорів на вищому рівні між американською адміністрацією та "Талібаном".

Офіційні особи, знайомі з цією ситуацією, розповіли виданню, що глава ЦРУ зустрічався з лідером "Талібану" для обговорення "делікатного" дипломатичного питання.

Нагадаємо, таліби захопили владу в Афганістані після того, як адміністрація США вирішила вивести свої війська з країни. Коли бойовики "Талібану" оточили Кабул, президент Афганістану втік з країни, оголосивши про мирну передачу влади талібам.

Як писало РБК-Україна, 21 серпня в Кабул прибув лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Кабул ЦРУ Талібан Сполучені Штати Америки
NEWS
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу