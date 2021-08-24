Директор ЦРУ таємно зустрівся з лідером талібів у Кабулі, - WP
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у понеділок, 23 серпня, нібито таємно зустрівся з ватажком "Талібану" Абдулом Гані Барадаром. Зустріч нібито відбулася в захопленому талібами Кабулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Washinghton Post.
За даними видання, зустріч Бернса з ватажком талібів відбулася в рамках переговорів на вищому рівні між американською адміністрацією та "Талібаном".
Офіційні особи, знайомі з цією ситуацією, розповіли виданню, що глава ЦРУ зустрічався з лідером "Талібану" для обговорення "делікатного" дипломатичного питання.
Нагадаємо, таліби захопили владу в Афганістані після того, як адміністрація США вирішила вивести свої війська з країни. Коли бойовики "Талібану" оточили Кабул, президент Афганістану втік з країни, оголосивши про мирну передачу влади талібам.
Як писало РБК-Україна, 21 серпня в Кабул прибув лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар.