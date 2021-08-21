Лідер "Талібану" прибув до Кабула для проведення переговорів про створення уряду

Лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар прибув до Кабула. Він проведе переговори про створення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse .

"Співзасновник талібів Мулла Абдул Гані Барадар прибув до Кабула", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що в Кабулі Барадар проведе зустрічі з лідерами джихадистів і політиками для створення інклюзивного уряду.

Раніше повідомлялося, що Абдул Гані Барадар може стати новим главою Афганістану.

Мулла Абдул Гані Барадар був заступником засновника "Талібану" мулли Омара, який керував Афганістаном 1996 по 2001 рік. З 2010 по 2018 роки Барадар перебував у в'язниці в Пакистані.

Нагадаємо, після захоплення Кабула "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану і закликав повернутися до роботи.