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Лідер "Талібану" прибув до Кабула для проведення переговорів про створення уряду

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Субота 21 серпня 2021 10:08
Лідер "Талібану" прибув до Кабула для проведення переговорів про створення уряду Фото: лідер "Таллібану" Абдул Гані Барадар (twiiter.com. tolonews)
Автор: Инна Собора

Лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар прибув до Кабула. Він проведе переговори про створення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Очікується, що в Кабулі Барадар проведе зустрічі з лідерами джихадистів і політиками для створення інклюзивного уряду.

"Співзасновник талібів Мулла Абдул Гані Барадар прибув до Кабула", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Абдул Гані Барадар може стати новим главою Афганістану.

Мулла Абдул Гані Барадар був заступником засновника "Талібану" мулли Омара, який керував Афганістаном 1996 по 2001 рік. З 2010 по 2018 роки Барадар перебував у в'язниці в Пакистані.

Нагадаємо, після захоплення Кабула "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану і закликав повернутися до роботи.

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Талібан Афганистан
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