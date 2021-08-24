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Директор ЦРУ тайно встретился с лидером талибов в Кабуле, - WP

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Кабул, Вторник 24 августа 2021 15:51
Директор ЦРУ тайно встретился с лидером талибов в Кабуле, - WP Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (flickr by Photo Unit)
Автор: Дмитрий Левицкий

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, якобы тайно встретился с лидером "Талибана" Абдулом Гани Барадаром. Встреча якобы состоялась в захваченном талибами Кабуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washinghton Post.

По данным издания, встреча Бернса с главарем талибов состоялась в рамках переговоров на высшем уровне между американской администрацией и "Талибаном".

Официальные лица, знакомые с этой ситуацией, рассказали изданию, что глава ЦРУ встречался с лидером "Талибана" для обсуждения "деликатного" дипломатического вопроса.

Напомним, талибы захватили власть в Афганистане после того, как администрация США решила вывести свои войска из страны. Когда боевики "Талибана" окружили Кабул, президент Афганистана бежал из страны, объявив о мирной передаче власти талибам.

Как писало РБК-Украина, 21 августа в Кабул прибыл лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар.

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Афганистан Кабул ЦРУ Талибан Соединенные Штаты Америки
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