Директор ЦРУ тайно встретился с лидером талибов в Кабуле, - WP

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, якобы тайно встретился с лидером "Талибана" Абдулом Гани Барадаром. Встреча якобы состоялась в захваченном талибами Кабуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washinghton Post .

По данным издания, встреча Бернса с главарем талибов состоялась в рамках переговоров на высшем уровне между американской администрацией и "Талибаном".

Официальные лица, знакомые с этой ситуацией, рассказали изданию, что глава ЦРУ встречался с лидером "Талибана" для обсуждения "деликатного" дипломатического вопроса.