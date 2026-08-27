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Директор ЦРУ во время тайного визита в Москву призвал Кремль к миру, - NYT

23:53 27.08.2026 Чт
4 мин
Угрозы последствиями директор ЦРУ демонстративно не делал
aimg Екатерина Коваль
Директор ЦРУ во время тайного визита в Москву призвал Кремль к миру, - NYT Фото: директор ЦРУ тайно посетил Москву ради переговоров (Getty Images)
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Директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил тайный визит в Москву, чтобы частно поделиться нелестной оценкой состояния российской войны против Украины и убедить Кремль заключить соглашение, пока положение не ухудшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Кому передали сообщение

Ретклифф лично встретился с главой ФСБ России Александром Бортниковым, не озвучивая никаких угроз возможным последствиям для России, если Путин проигнорирует оценку директора ЦРУ и решит продолжать войну.

Аналитики ЦРУ давно сомневаются, получает ли сам Путин от советников честную картину войны и ее потерь.

Параллельные каналы коммуникации

Канал связи Рэтклиффа с Бортниковым работает параллельно с отдельными каналами, которые уже наладили спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять президента Джареда Кушнера с другими советниками Путина.

Часть чиновников надеется, что Путин, сам бывший разведчик, воспримет сообщение от директора ЦРУ как срочнее и достовернее обычных дипломатических каналов.

Почему именно сейчас

Значительная часть прошлого года Трамп и часть его советников, очевидно, считали победу России на поле боя неизбежной из-за преобладающей численности населения страны. Однако Россия понесла масштабные потери, а ее продвижение на фронте практически остановилось.

Ретклифф, на основе мрачной военной и экономической реальности для России, заявил Бортникову, что, по его мнению, пора для серьезных переговоров о завершении войны.

Позиция самого Рэтклиффа публично

Частное сообщение директора ЦРУ, по сути, повторяло его публичные заявления. В прошлом месяце Ретклифф открыто говорил о потерях российских войск и неспособности Москвы продвигаться на фронте, отметив, что продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут.

По его словам, за 18 месяцев в должности директора ЦРУ Россия получила лишь около 1% территории Украины и объяснил это "мастерством" Украины в использовании дроновых технологий.

Перед встречей с Бортниковым Ретклифф пообщался с украинскими коллегами, заверив, что будет изучать позицию России, а не делать уступки от имени Украины.

Почему именно сейчас возможно окно для мира

Европейские дипломаты считают, что зимой может появиться возможность для мирного соглашения между Россией и Украиной, учитывая в основном остановленное российское наступление на Донбассе и способность Украины продолжать наносить России ощутимые потери с помощью дроновой войны.

Часть европейских чиновников давит на администрацию Трампа, чтобы к переговорщикам добавили еще и представителя по вопросам нацбезопасности, который мог бы доносить столь жесткие сообщения, как это сделал Рэтклифф.

Украинцы давно считают Виткоффа и Кушнера слишком близкими к россиянам, тогда как Ретклиффа, давнего "ястреба" в отношении России, рассматривают как потенциально нейтрального посредника.

Роль Рэтклиффа как посланника Трампа

Трамп неоднократно использовал Рэтклиффа в качестве дискретного мессенджера. В январе он стал первым высокопоставленным чиновником на уровне кабинета министров, который посетил Венесуэлу после захвата президента Николаса Мадуро американским спецназом.

В мае он ездил на Кубу, где передал руководству страны пессимистическую оценку состояния кубинской экономики на фоне американской нефтяной блокады, призвав к масштабным политическим и экономическим изменениям.

История прямых контактов разведок

Прямые контакты между руководителями исследований США и России в последние годы были редкими. В ноябре 2021 года тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс лично встречался в Москве с Бортниковым и другими чиновниками, предупреждая Путина не начинать полномасштабное вторжение.

Год спустя, в ноябре 2022-го Турция принимала встречу Бернса с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным - тогда разведка США перехватила сообщения о возможном применении россиянами ядерного оружия для замедления украинского контрнаступления. Бернс предупредил о серьезных последствиях, если Россия реализует эту опасность. Повторной личной встречи тогда так и не произошло.

После прихода Трампа к власти в прошлом году Ретклифф и Бортников уже согласовывали детали обмена пленными, однако нынешняя встреча в Москве стала первой их личной встречей.

О визите Ретклиффа в Москву РБК-Украина уже писало раньше. Напомним, глава ЦРУ совершил визит в Москву 25 августа, а впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности относительно переговоров Ретклиффа с российскими спецслужбами.

Позже глава внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ, заявив, что они обсуждали вопросы в компетенции спецслужб. А руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине была одной из тем обсуждения во время визита Ретклиффа в Москву.

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