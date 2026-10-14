СМИ написали о визите директора ФБР в Москву: что говорят в Бюро

Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель прибыл в Москву на встречу с представителями ФСБ России, писали СМИ. Однако в самом Бюро позднее опровергли это событие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reinnews и ФБР в Х.

Патель в Москве

Директор ФБР Каш Патель прибыл в Россию 14 октября.

За считанные часы до его прибытия представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать возможный визит Пателя. Он объяснил это тем, что поездки руководителей иностранных спецслужб не принято анонсировать.

Предостережение от поездки

Еще в июле Politico писало о возможном визите Пателя в Россию 14-15 октября. По информации журналистов, он планировал посетить Москву и Санкт-Петербург. Ожидалось, что топ-чиновник проведет переговоры с представителями российской ФСБ.

5 августа Reuters сообщало, что руководитель ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами России и Китая. Вроде бы они будут совместно бороться с транснациональной преступностью.

По данным агентства, это вызвало беспокойство в американской разведке из-за отхода от предыдущей политики Вашингтона.

9 октября конгрессмены-демократы Джейми Раскин и Джим Гаймс призвали Пателя отказаться от поездки в РФ из-за угроз национальной безопасности США.

Ведь у ФСБ, по их словам, длительная история шпионских операций против американских чиновников. Особую тревогу вызвали сообщения о возможном обмене персоналом и разведывательной информацией как с Россией, так и с Китаем.

Конгрессмены также напомнили о:

российских кибератаках,

вмешательстве в выборы США,

поддержке Москвой противников Вашингтона.

Отдельно они обратили внимание на сообщение о получении Пателем 25000 долларов за участие в документальном фильме режиссера, связанного с Кремлем.

Раскин и Гаймс потребовали в случае визита Пателя организовать закрытый брифинг для Конгресса. На нем планировалось получение объяснений по:

целям поездки,

запланированным встречам,

сотрудничеству с российскими спецслужбами,

мерам защиты директора ФБР от возможного шпионажа.

Обновлено в 20.30

Позже в ФБР опровергли сообщение СМИ о визите Пателя в Россию и показали видео с мероприятия благодарности правоохранителям, где на самом деле находится сейчас чиновник.

Left: MS Now reports two sources familiar say Kash Patel just landed in Russia



Right: Here’s where Kash Patel actually is… Liberty U, doing a law enforcement appreciation event



MS Now’s “sources” are “familiar” with NOTHING! pic.twitter.com/4i26hV70VW — FBI Rapid Response (@FBI_Response) October 14, 2026

"MS Now говорило: два источника сообщают, что Каш Патель только что прибыл в Россию. Вот где на самом деле находится Каш Патель", - отметили в ведомстве.