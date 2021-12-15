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Дипломати Литви покинули Китай на тлі погіршення відносин через Тайваню

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Середа 15 грудня 2021 16:59
Дипломати Литви покинули Китай на тлі погіршення відносин через Тайваню Фото: дипломати Литви покинули Китай на тлі погіршення відносин через Тайваню (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Дипломатична делегація Литви в Китаї спішно покинула країну. Оскільки відносини між Литвою і Китаєм ще більше погіршилися через Тайваню, який в листопаді відкрив фактичне посольство у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середу литовська влада заявила, що викликала свого головного дипломата з Китаю для консультацій і що посольство тимчасово працюватиме Дистанційно.

Як і більшість країн, Литва - член Європейського союзу - має офіційні відносини з Китаєм, а не з самоврядним і демократично керованим Тайванем, який Пекін вважає своєю територією.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що до від'їзду литовських дипломатів до Китаю існувала невизначеність щодо їх правового статусу.

При цьому він додав, що Китай зажадав від Литви змінити статус посольства в Пекіні на нижчий - статус повіреного в справах. Це було б дзеркальним відображенням змін, які Китай вніс у своє власне представництво у Вільнюсі у відповідь на відкриття представництва Литви в Тайбеї.

Міністерство закордонних справ Тайваню висловило глибоку повагу уряду Литви і його дипломатичним рішенням і закликало тайванські компанії підтримати більш тісні економічні зв'язки з Литвою.

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