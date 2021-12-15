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Дипломаты Литвы покинули Китай на фоне ухудшения отношений из-за Тайваня

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Среда 15 декабря 2021 16:59
Дипломаты Литвы покинули Китай на фоне ухудшения отношений из-за Тайваня Фото: Дипломаты Литвы покинули Китай на фоне ухудшения отношений из-за Тайваня (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Дипломатическая делегация Литвы в Китае спешно покинула страну. Поскольку отношения между Литвой и Китаем еще больше ухудшились из-за Тайваня, который в ноябре открыл фактическое посольство в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду литовские власти заявили, что вызвали своего главного дипломата из Китая для консультаций и что посольство временно будет работать дистанционно.

Как и большинство стран, Литва - член Европейского союза - имеет официальные отношения с Китаем, а не с самоуправляемым и демократически управляемым Тайванем, который Пекин считает своей территорией.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что до отъезда литовских дипломатов в Китай существовала неопределенность в отношении их правового статуса.

При этом он добавил, что Китай потребовал от Литвы изменить статус посольства в Пекине на более низкий - статус поверенного в делах. Это было бы зеркальным отражением изменений, которые Китай внес в свое собственное представительство в Вильнюсе в ответ на открытие представительства Литвы в Тайбэе.

Министерство иностранных дел Тайваня выразило глубочайшее уважение правительству Литвы и его дипломатическим решениям и призвало тайваньские компании поддержать более тесные экономические связи с Литвой.

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