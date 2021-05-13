На дипломатів США здійснили понад 130 "акустичних атак", - NYT

Більше 130 дипломатичних співробітників США, що працюють за кордоном, отримали пошкодження головного мозку в результаті впливу так званих "акустичних атак". Американські дипломати вперше почали на це скаржитися в 2016 році.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

У дипломатів були запаморочення, шуми в голові, відчуття вібрації, нудота, проблеми із зором.

З симптомами, які призводять до пошкодження мозку, зіткнулися американські дипломатичні співробітники з Європи та інших азіатських країн. У статистику не увійшли "акустичні атаки" на співробітників ЦРУ, кількість яких не розголошується з міркувань секретності.

NYT повідомляє, що з грудня відбулися щонайменше три подібних випадки, причому один з них - в останні два тижні. Постраждали співробітники ЦРУ, вони повинні пройти амбулаторне лікування.