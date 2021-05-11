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Технологію "спрямованої енергії" проти США могло застосовувати ГРУ РФ, - Politico

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 11 травня 2021 05:32
Технологію "спрямованої енергії" проти США могло застосовувати ГРУ РФ, - Politico Фото: за енергетичними атаками могло стояти ГРУ РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США підозрюють, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ. Однак не володіють доказами цих звинувачень.

Про це пише видання Politico з посиланням на обізнані джерела.

Американське розвідспільнота поки не прийшло до остаточного висновку про причини інцидентів з погіршенням здоров'я американських розвідників, проте, за словами співрозмовників газети, розслідування передбачуваних атак було активізовано. За їхніми даними, в ході розслідування вивчається роль ГРУ.

В кінці квітня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що влада США розслідує два інциденти, що відбулися на території країни, які схожі з випадками атак з використанням технології «спрямованої енергії» проти американських співробітників за кордоном.

Одна з подібних атак на території США, імовірно, сталася в листопаді 2020 року поруч з Білим домом. Інший випадок стався в 2019 році - тоді співробітниця Білого дому розповідала, що піддалася подібній атаці, коли гуляла з собакою в одному з районів штату Вірджинія.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" в кінці 2016 року.

Додамо, що Державний департамент США звинуватив владу Росії, Китаю і Куби в " акустичних атаках" на американських дипломатів, в результаті яких деякі з них отримали проблеми зі слухом.

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