Технологію "спрямованої енергії" проти США могло застосовувати ГРУ РФ, - Politico

США підозрюють, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ. Однак не володіють доказами цих звинувачень.

Про це пише видання Politico з посиланням на обізнані джерела .

Американське розвідспільнота поки не прийшло до остаточного висновку про причини інцидентів з погіршенням здоров'я американських розвідників, проте, за словами співрозмовників газети, розслідування передбачуваних атак було активізовано. За їхніми даними, в ході розслідування вивчається роль ГРУ.

В кінці квітня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що влада США розслідує два інциденти, що відбулися на території країни, які схожі з випадками атак з використанням технології «спрямованої енергії» проти американських співробітників за кордоном.

Одна з подібних атак на території США, імовірно, сталася в листопаді 2020 року поруч з Білим домом. Інший випадок стався в 2019 році - тоді співробітниця Білого дому розповідала, що піддалася подібній атаці, коли гуляла з собакою в одному з районів штату Вірджинія.