ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дипломати Франції вперше за 12 років поїдуть до Сирії

Неділя 15 грудня 2024 18:59
UA EN RU
Дипломати Франції вперше за 12 років поїдуть до Сирії Фото: глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок Франція вперше за 12 років направить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ", - йдеться в заяві МЗС країни.

Також міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія "встановлюватиме початковий контакт" із новою владою і "оцінюватиме нагальні потреби населення".

Sky News зі свого боку зауважило, що у 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії. Країна підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Нагадаємо, днями ми писали, що після падіння режиму Асада Сирією керує ісламістське угруповання "Хайят Тахірі аш-Шам" (ХТШ). Євросоюз зі свого боку хоче встановити дипломатичні контакти з новим сирійським керівництвом.

"Ми зараз думаємо про те, щоб встановити контакти, передати повідомлення про наші очікування", - сказав високопоставлений чиновник ЄС виданню The Guardian.

Детальніше про те, що стало причиною розвалу режиму Асада, а також що буде далі з Сирією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Війна в Сирії
NEWS
В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР
В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових