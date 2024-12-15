Дипломати Франції вперше за 12 років поїдуть до Сирії

У вівторок Франція вперше за 12 років направить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Sky News зі свого боку зауважило, що у 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії. Країна підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Також міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія "встановлюватиме початковий контакт" із новою владою і "оцінюватиме нагальні потреби населення".

"Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ", - йдеться в заяві МЗС країни.

Нагадаємо, днями ми писали, що після падіння режиму Асада Сирією керує ісламістське угруповання "Хайят Тахірі аш-Шам" (ХТШ). Євросоюз зі свого боку хоче встановити дипломатичні контакти з новим сирійським керівництвом.

"Ми зараз думаємо про те, щоб встановити контакти, передати повідомлення про наші очікування", - сказав високопоставлений чиновник ЄС виданню The Guardian.

Детальніше про те, що стало причиною розвалу режиму Асада, а також що буде далі з Сирією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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