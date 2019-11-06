Динамо Загреб - Шахтар: прогноз букмекерів

Донецький "Шахтар" на виїзді проти загребського "Динамо" проведе четвертий матч на груповому етапі Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

6 листопада 22:00

Загреб, стадіон "Максимір"

На думку букмекерів, у майбутньому протистоянні фаворитом є загребський клуб. Так, перемогу хорватського "Динамо" оцінюють у 2,46, а успіх "Шахтаря" - 2,87. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом в 3,45.

У попередньому поєдинку, який пройшов два тижні тому в Харкові, "Шахтар" і "Динамо" З забили одне одному по два м'ячі і як і раніше мають однакове число очок в групі С. Відставання від "Манчестер Сіті" становить п'ять очок, замикає таблицю "Аталанта", яка поки не набрала жодного очка.

Тому для команд зустріч в Загребі є по-справжньому вирішальною: поразка поставить під великий сумнів перспективи виходу з групи, а перемога, навпаки, майже гарантує фаворита в боротьбі за другу путівку в плей-офф.

Нагадаємо, "Шахтар" відправився в Загреб без парочки важливих атакуючих гравців - Євгена Коноплянки та Манора Соломона.