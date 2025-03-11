"Динамо" потеряло очки с "Зарей", "Верес" разбил "Полесье": сенсационные осечки лидеров УПЛ

Два поединка 21-го тура параллельно состоялись в украинской Премьер-лиге. В Киеве "Динамо" играло с луганской "Зарей". А в Ровно местный "Верес" принимал житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

УПЛ, 21-й тур

"Динамо" - "Заря" - 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 - Будковский, 2, Джордан, 9

"Верес" - "Полесье" - 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 - Батиста, 33

"Динамо" запретило участие в поединке шестерым футболистам "Зари", которые принадлежат столичному клубу, а за луганский играют на правах аренды. Но это мало помогло команде Александра Шовковского. Возникает лишь вопрос, как бы завершилась игра, если бы эти футболисты имели возможность выйти на поле.

События в матче стали развиваться очень быстро. Луганчане усилиями Будковского открыли счет уже на 2-й минуте. Впрочем Ванат на 5-й сравнял положение. Но опять же ненадолго. 9-я минута принесла второй успех "Заре", когда отличился Джордан.

Далее динамовцы давили, пытаясь спасти игру. Но без особой остроты. "Заря" отбивалась и даже имела шанс забить в третий раз, когда на 57-й минуте в отрыв убежал Мичин.

В конце концов динамовцам удалось сравнять результат, после красивого удара головой 19-летнего Пономаренко. Что-то больше киевляне сделать не смогли.

В Ровно "Полесье" тоже пропустило от "Вереса" достаточно быстро. Нападающий хозяев Степанюк на 13-й минуте точно пробил головой в угол ворот. Однако Батиста восстановил равновесие. И все же "Полесью" не удалось уйти на перерыв без второго пропущенного гола. Степанюк получил точный пас на линии штрафной площадки и прицельным ударом снова вывел "Верес" вперед.

До середины второго тайма ровненчане забили еще два гола: отличились Дахновский и Гайдучик. А за две минуты до конца основного времени пятый мяч "Вереса" записал на свой счет защитник Шевченко. В итоге - 5:1. Футболисты "Полесья" поедут в сборную Украины не в лучшем настроении.