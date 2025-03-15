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Матч УПЛ "Кривбасс" - "Левый Берег" перенесен: команды провели на поле меньше двух минут

Кривой Рог, Суббота 15 марта 2025 18:55
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Матч УПЛ "Кривбасс" - "Левый Берег" перенесен: команды провели на поле меньше двух минут Фото: Во встрече первого круга "Кривбасс" победил "Левый Берег" - 1:0 (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Из-за нескольких воздушных тревог в Днепропетровской области поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги между криворожским "Кривбассом" и столичным "Левым Берегом" перенесен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Игра должна была начаться 15 марта в 15:30. Но из-за тревоги старт перенесли сначала на 16:30. Однако в 16:10 в области снова прозвучала воздушная тревога, из-за чего матч снова был отложен.

В конце концов встреча началась в 17:17, но была прекращена на 2-й минуте из-за очередной угрозы. Поскольку тревога продолжалась, в 18:25 по договоренности сторон матч было решено перенести. Команды доиграют его в одну из резервных дат в календаре УПЛ.

Завершить игру завтра "Кривбасс" не может из-за вызова трех футболистов в расположение своих сборных.

Это уже второй поединок УПЛ, который "Кривбасс" не может завершить из-за тревог. 1 сентября прошлого года такая же судьба постигла центральный матч 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер". Игра была прервана на 50-й минуте. На тот момент "горняки" вели в счете - 1:0.

Матч УПЛ &quot;Кривбасс&quot; - &quot;Левый Берег&quot; перенесен: команды провели на поле меньше двух минут

Ранее опубликовали полное расписание матчей 15-16 марта в продолжении 21-го тура УПЛ.

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