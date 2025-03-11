"Александрия" с дублем лучшего бомбардира разбила "Оболонь" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 21-й тур

"Александрия" - "Оболонь" - 4:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндика, 90

Что такое абсолютное доминирование команда Руслана Ротаня показала уже в первом тайме. Шла 20-я минута игры, а счет уже был 2:0 в пользу хозяев. Сначала, после ошибки защитников столичного клуба свой девятый гол в УПЛ забил лучший снайпер "Александрии" Александр Филиппов. А через три минуты преимущество удвоил Безерра, который добил мяч в ворота после отскока.

Игра фактически была сделана, но "Александрия" атаковала, хотя уже больше по инерции. У шокированной неудачей первых минут "Оболони" не получалось вообще ничего.

Под занавес тайма инерция "Александрии" привела к третьему взятию ворот. Опять начудили у собственных ворот защитники киевлян, этим воспользовался Филиппов, который оформил дубль.

При таком ходе событий на второй тайм уже можно было не выходить. В конце концов, он и стал в большей степени формальностью. Ротань воспользовался ситуацией и проверил в деле футболистов резерва.

Что касается событий на поле, еще в начале второй половины "Александрия" организовала феерическую атаку с тремя опасными ударами, два из которых проверили на прочность каркас ворот. А уже в конце провела четвертый мяч: красавцем-голом в девятку из-за пределов штрафной отметился Ндика.