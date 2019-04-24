Динамо - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до поєдинку 25 туру чемпіонату України

Київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар" в матчі 25 туру чемпіонату України. Трансляція розпочнеться о 18:30, а дивитися гру можна на телеканалі 2+2. Букмекери вважаю фаворитом матчу. Поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

24 квітня 18:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Для обох суперників це важливий поєдинок у боротьбі за золото. "Шахтар" має 7 очок переваги і вже після майбутньої гри може його розвинути, тоді як "Динамо" потрібна тільки перемога, щоб повноцінно вклинитися в чемпіонську гонку.

Зовсім недавно суперники перетиналися в чвертьфіналі Кубка України. Напружене протистояння завершився внічию 1:1, а в серії пенальті успішніше виявилися "гірники".

Загалом майбутня дуель між "Динамо" і "Шахтарем" - п'ята в поточному сезоні.

Традиційно новий футбольний сезон в Україні відкривають матчем за Суперкубок найсильніші команди. На полі стадіону в "Чорноморець" в Одесі сильнішими були "біло-сині" - 1:0.

Згодом кияни і "помаранчево-чорні" зійшлися в очній дуелі у 3 турі УПЛ на полі НСК "Олімпійського" в рамках чемпіонату України. На той момент "Динамо" видало триматчеву переможну серію, обігравши всіх з рахунком 1:0. Матч з "Шахтарем" став четвертим в цій смузі.

За 11 турів команди знову зійшлися. поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився на користь "гірників" - 2:1. Як результат - чотири дуелі в нинішньому сезоні між "Динамо" і "Шахтарем" найсильнішого поки не виявили.