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Динамо - Шахтер: анонс матча

Новости » Спорт    24.04.2019 - 07:22
Динамо - Шахтер: анонс матча
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к поединку 25 тура чемпионата Украины

Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче 25 тура чемпионата Украины. Трансляция начнется в 18:30, а смотреть игру можно на телеканале 2+2. Букмекеры считаю фаворитом матча. Поединок обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

24 апреля 18:30
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Для обоих соперников это важный поединок в борьбе за золото. "Шахтер" имеет 7 очков преимущества и уже после предстоящей игры может его развить, тогда как "Динамо" нужна только победа, чтобы полновесно вклиниться в чемпионскую гонку.

Совсем недавно соперники пересекались в четвертьфинале Кубка Украины. Напряженное противостояние завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались "горняки".

В общем будущая дуэль между "Динамо" и "Шахтером" - пятая в текущем сезоне.

Традиционно новый футбольный сезон в Украине открывают матчем за Суперкубок сильнейшие команды. На поле стадиона "Черноморец" в Одессе сильнее были "бело-синие" - 1:0.

Затем киевляне и "оранжево-черные" сошлись в очной дуэли в 3 туре УПЛ на поле НСК "Олимпийский" в рамках чемпионата Украины. На тот момент "Динамо" выдало трехматчевую победную серию, обыграв всех со счетом 1:0. Матч с "Шахтером" стал четвертым в этой полосе.

За 11 туров команды снова сошлись. Ппоединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился в пользу "горняков" - 2:1. Как результат - четыре дуэли в нынешнем сезоне между "Динамо" и "Шахтером" сильнейшего пока не обнаружили.

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