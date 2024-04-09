"Динамо", "Шахтер" и не только. Ряд футбольных клубов получили бронь от мобилизации

Согласно приказам Минспорта, критически важными признали:

ООО "Футбольный клуб "Кривбасс";

ООО "Спортивный клуб "Днепр-1";

ООО "Футбольный клуб "Динамо Киев";

ООО "Футбольный клуб "Оболонь";

ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк)";

общественный союз "Украинская ассоциация футбола".

Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу "Шахтер Сошиал", ООО "Шахтер-сервис", общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества "Динамо", Физкультурно-спортивному обществу "Динамо" и ряд других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.

По состоянию на февраль в Минспорта сообщали, что в соответствующей сфере ведомство определило критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период 36 предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, в декабре 2023 года президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что часть украинских спортсменов и тренеров забронированы, но бронировать от мобилизации всех спортсменов нет возможности.