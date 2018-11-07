"Ренн" вилетів на матч з "Динамо" в складі 20 футболістів

Суперники "біло-синіх" вирушили в столицю України
Делегація "Ренна" вирушила в столицю України на матч з київським "Динамо" в 4 турі групового етапу Ліги Європи. Про це повідомляється в Twitter французького клубу.
[@EuropaLeague]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 7, 2018
Décollage pour Kiev ! pic.twitter.com/n6qlEw43rR
У складі суперника "біло-синіх" 20 футболістів:
Воротарі: Томаш Коубек, Едвінас Гертмонас, Тео Луїс
Захисники: Жерзіно Ньямсі, Рамі Бенсебаіні, Амарі Траоре, Мехді Зеффан, Дамьен Да Сілва
Півзахисники: Жеремі Желен, Джеймс Леа силіку, Бенжамен Буріго, Адрієн Юну, Бенжамен Андре, Денис-Вій ПОА, Ніколя Жанвье
Нападники: Ромен дель Кастільо, Хатем Бен-Арфа, Ісмаїла Сарр, Теозон Сібачо, Мбай Ньянг
[@EuropaLeague]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 7, 2018
20 joueurs ont été sélectionnés pour le déplacement à Kiev #FCDKSRFC#AllezRennes #ToutDonner pic.twitter.com/HeEsAYxOGc
Зустріч відбудеться 8 листопада о 19:55 на НСК "Олімпійський".