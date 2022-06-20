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Ребров намагається переманити до ОАЕ капітана "Динамо", – джерело

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ОАЕ, Понеділок 20 червня 2022 11:58
Ребров намагається переманити до ОАЕ капітана "Динамо", – джерело Фото: Сергій Сидорчук (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Шанс продовжити кар'єру на Близькому Сході отримав півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Інтерес до нього проявляє еміратський "Аль-Айн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бомбардир".

У послугах хавбека вітчизняного гранда особисто зацікавлений керманич "Аль-Айна" Сергій Ребров. Український фахівець раніше підтвердив, що намагається підписати співвітчизників.

"Пам'ятаєте Сергій Ребров говорив, що намагається запросити у свій клуб "Аль-Айн" українців? Так от один з них – Сергій Сидорчук", – ідеться в повідомленні.

Капітан "Динамо" має чинний до літа 2023 року контракт із киянами. Наразі невідомо, чи сам Сидорчук і керівництво "біло-синіх" готові розглядати пропозицію з ОАЕ.

Сергій Сидорчук є вихованцем запорізького "Металурга", а кольори "Динамо" захищає з 2012-го. У складі столичного гранда він відіграв уже 10 сезонів, тричі став чемпіоном України, а також здобув по три Кубка та Суперкубка країни.

Нагадаємо, що німець Клозе розпочав самостійну тренерську кар'єру в сусідній Австрії.

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