"Динамо" оприлюднило заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Тренерський штаб київського "Динамо" на чолі з Мірчею Луческу визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти турецького "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" заявили 28 футболістів на кваліфікацію Ліги чемпіонів 2022/23. За списком "А" проходить 21 виконавців, за списком "Б" – ще сім. Заявка "Динамо" на 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів: Воротарі: 1. Бущан, 35. Нещерет ("Б"), 71. Бойко Захисники: 3. Боль ("Б"), 4. Попов, 6. Бурда, 20. Караваєв, 21. Кравченко, 24. Тимчик, 25. Забарний ("Б"), 34. Сирота, 44. Дубінчак, 55. Вівчаренко ("Б"), 94. Кендзьора Півзахисники: 5. Сидорчук, 7. Вербіч, 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 14. Яцик ("Б"), 15. Циганков, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 27. В. Волошин ("Б"), 29. Буяльський, 99. Антюх Нападники: 11. Ванат ("Б"), 41. Бєсєдін, 89. Супряга У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00). У п'ятницю "Динамо" поступилося "Антверпену" в заключному спарингу тренувальних зборів у Швейцарії (1:2). Забитим у складі "біло-синіх" м'ячем відзначився Циганков.