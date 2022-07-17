ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" оприлюднило заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 17:17
"Динамо" оприлюднило заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів Фото: Мірча Луческу зі своїми підопічними (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" на чолі з Мірчею Луческу визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти турецького "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" заявили 28 футболістів на кваліфікацію Ліги чемпіонів 2022/23. За списком "А" проходить 21 виконавців, за списком "Б" – ще сім.

Заявка "Динамо" на 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів:

Воротарі: 1. Бущан, 35. Нещерет ("Б"), 71. Бойко

Захисники: 3. Боль ("Б"), 4. Попов, 6. Бурда, 20. Караваєв, 21. Кравченко, 24. Тимчик, 25. Забарний ("Б"), 34. Сирота, 44. Дубінчак, 55. Вівчаренко ("Б"), 94. Кендзьора

Півзахисники: 5. Сидорчук, 7. Вербіч, 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 14. Яцик ("Б"), 15. Циганков, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 27. В. Волошин ("Б"), 29. Буяльський, 99. Антюх

Нападники: 11. Ванат ("Б"), 41. Бєсєдін, 89. Супряга

У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

У п'ятницю "Динамо" поступилося "Антверпену" в заключному спарингу тренувальних зборів у Швейцарії (1:2). Забитим у складі "біло-синіх" м'ячем відзначився Циганков.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Фенербахче Ліга чемпіонів
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року