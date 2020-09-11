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"Динамо" втратило очки в чемпіонаті напередодні старту в єврокубках

Автор: Вера Олейник

Перша нічия під керівництвом Луческу

Київське "Динамо" зіграло в нульову нічию з чернігівською "Десною" у матчі другого туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" без глядачів на трибунах через обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Зазначимо, що за "Динамо" дебютував 18-річний Ілля Забарний. На 35 хвилині матчу захисник замінив Олександра Тимчик, який не зміг продовжити поєдинок через пошкодження.

Нагадаємо, суперник "біло-синіх" у Лізі чемпіонів "АЗ Алкмар" добився перенесення стартового матчу чемпіонату Нідерландів проти "Утрехта". Команда хоче краще підготуватися до поєдинку з "Динамо".

Матч "Динамо" - АЗ в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який в нинішньому сезоні пройде без повторної гри, відбудеться 15 вересня в Києві без глядачів на трибунах.

Кияни стартували в чемпіонаті України з перемоги над донецьким "Олімпіком" з рахунком 4:1. Потім підопічні Мірчі Луческу впевнено обіграли "Шахтар" в Суперкубку України, завоювавши перший трофей ігрового року.

Прогноз погоди
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