ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

УЄФА затвердив дату та місце стартового матчу "Динамо" у Лізі чемпіонів

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 13:24
УЄФА затвердив дату та місце стартового матчу "Динамо" у Лізі чемпіонів
Фото: "Динамо" зіграє з АЗ в Києві (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Глядачів на поєдинок не допустять

Матч між "Динамо" і "АЗ Алкмар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів відбудеться 15 вересня в Києві. Відповідне рішення прийняв Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляється на сайті київської команди.

Зустріч з голандським клубом буде складатися з одного матчу, який проведуть на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 20:00 за київським часом. Відповідно до вимог карантину, на трибуни стадіону глядачі допущені не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі через епідеміологічну ситуацію в столиці України.

У разі виходу в плей-офф кваліфікації ЛЧ команда Мірчі Луческу зіграє з переможцем пари бельгійського "Гента" і австрійського "Рапіда".

У новому сезоні матчі третього раунду кваліфікації складатимуться з однієї зустрічі. Переможець відразу виходить в плей-офф, де повертається класичний формат двох поєдинків вдома та на виїзді. Їх проведення заплановано на 22-23 вересня (перша гра) та 29-30 вересня (у відповідь).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДинамоУЕФАЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся