УЄФА затвердив дату та місце стартового матчу "Динамо" у Лізі чемпіонів

Фото: "Динамо" зіграє з АЗ в Києві (facebook.com/fcdynamoua)

Глядачів на поєдинок не допустять

Матч між "Динамо" і "АЗ Алкмар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів відбудеться 15 вересня в Києві. Відповідне рішення прийняв Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляється на сайті київської команди.

Зустріч з голандським клубом буде складатися з одного матчу, який проведуть на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 20:00 за київським часом. Відповідно до вимог карантину, на трибуни стадіону глядачі допущені не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі через епідеміологічну ситуацію в столиці України.

У разі виходу в плей-офф кваліфікації ЛЧ команда Мірчі Луческу зіграє з переможцем пари бельгійського "Гента" і австрійського "Рапіда".

У новому сезоні матчі третього раунду кваліфікації складатимуться з однієї зустрічі. Переможець відразу виходить в плей-офф, де повертається класичний формат двох поєдинків вдома та на виїзді. Їх проведення заплановано на 22-23 вересня (перша гра) та 29-30 вересня (у відповідь).