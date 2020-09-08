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АЗ задля підготовки до гри з "Динамо" пожертвував внутрішнім чемпіонатом

Алкмар, Вівторок 08 вересня 2020 10:25
АЗ задля підготовки до гри з "Динамо" пожертвував внутрішнім чемпіонатом
Фото: АЗ домігся перенесення гри з "Утрехтом" (twitter.com/AZAlkmaar)
Автор: Вера Олейник

Голландці вирішили повністю сконцентруватися на майбутній грі в Києві

"АЗ Алкмар" добився перенесення стартового матчу чемпіонату Нідерландів проти "Утрехта". Команда хоче краще підготуватися до поєдинку Ліги чемпіонів з київським "Динамо".

Про це повідомляється на сайті голландського клубу.

Представники клубу звернулися з проханням до керівництва ліги перенести заплановану на 12 вересня гру на іншу дату, щоб гравці команди отримали більше часу на відновлення до єврокубкового поєдинку після викликів в збірні.

"Перенесення цього матчу служить не тільки інтересам АЗ, а й інтересам усього голландського футболу. Представники Ліги і Федерації футболу Голландії почули наше прохання і дали добро на перенесення", - заявив генеральний директор АЗ Роберт Енхоорн.

Матч "Динамо" - АЗ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, який в нинішньому сезоні пройде без повторної гри, відбудеться 15 вересня у Києві без глядачів на трибунах.

При цьому "Динамо" 11 вересня зіграє з "Десною" у другому турі української Прем'єр-ліги. Зустріч також пройде без присутності уболівальників через обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, п'ять гравців "Динамо" не змогли допомогти збірній України на старті Ліги націй через травми.

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