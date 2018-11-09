ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Динамо" піднялося в топ-20 клубного рейтингу УЄФА

Новини » Спорт    09.11.2018 - 11:01
Фото: гравці "Динамо" святкують перемогу на "Ренном" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: гравці "Динамо" святкують перемогу на "Ренном" (fcdynamo.kiev.ua)

Київський клуб завдяки перемозі в ЛЄ обійшов "Бешикташ"

Київське "Динамо" піднялося на 20 місце кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

"Біло-сині" завдяки перемозі над французьким "Ренном" (3:1) в четвертому раунді групового етапу Ліги Європи обійшли в рейтингу стамбульський "Бешикташ", який не впорався з "Генком" (1:1).

У київського і турецького клубу однакову кількість загальних балів (60,000), проте за рахунок більш високої оцінки в нинішньому сезоні (6,000 проти 3,000) кияни розташувалися вище турків.

Нагадаємо, що перемога київського клубу принесла в скарбничку України 0,4 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Сім команд забезпечили собі путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" обіграло "Ренн" і наблизилось до виходу в плей-офф ЛЄ
Новини України ДинамоУЕФАрейтингФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся