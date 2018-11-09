"Динамо" піднялося в топ-20 клубного рейтингу УЄФА

Фото: гравці "Динамо" святкують перемогу на "Ренном" (fcdynamo.kiev.ua)

Київський клуб завдяки перемозі в ЛЄ обійшов "Бешикташ"

Київське "Динамо" піднялося на 20 місце кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

"Біло-сині" завдяки перемозі над французьким "Ренном" (3:1) в четвертому раунді групового етапу Ліги Європи обійшли в рейтингу стамбульський "Бешикташ", який не впорався з "Генком" (1:1).

У київського і турецького клубу однакову кількість загальних балів (60,000), проте за рахунок більш високої оцінки в нинішньому сезоні (6,000 проти 3,000) кияни розташувалися вище турків.

Нагадаємо, що перемога київського клубу принесла в скарбничку України 0,4 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА.