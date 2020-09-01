"Динамо" зіграє перший матч плей-офф відбору Ліги чемпіонів на виїзді

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2020/21 зіграє з голландським "АЗ Алкмар". У разі перемоги "біло-сині" зійдуться в плей-офф з бельгійським "Гентом" або австрійським "Рапідом".

Свого потенційного суперника "Динамо" дізналось за підсумками жеребкування.

Формально опонент киян на шляху до групового етапу турніру був уже відомий через розведення українських і російських клубів в єврокубках. Столична команда під час церемонії лише дізналася, де зіграє першу гру і матч-відповідь.

Переможець пари "Динамо" - АЗ першу зустріч проведе на виїзді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі через епідеміологічну ситуацію в столиці України.

Однак УЄФА постановив, що зустріч пройде 15 вересня на столичному НСК "Олімпійський" без глядачів.

У новому сезоні матчі третього раунду кваліфікації складатимуться з однієї зустрічі. Переможець відразу виходить в плей-офф, де повертається класичний формат двох поєдинків вдома та на виїзді. Їх проведення заплановано на 22-23 вересня (перша гра) та 29-30 вересня (у відповідь).