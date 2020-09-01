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"Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 09:24
"Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі
Фото: тренування гравців "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Через високий рівень захворюваності на коронавірус у столиці України

"Динамо" може провести матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з голландським "АЗ Алкмаар" не в Києві, а на нейтральному полі. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в столиці України.

Про це повідомляє "Футбол News".

Остаточне рішення буде ухвалено УЄФА найближчим часом.

Планується, що зустріч відбудеться 15 або 16 вересня. Переможець визначиться за підсумками однієї гри.

Варто зазначити, що влада Нідерландів внесла Україну до червоної зони країн, де зафіксовано велику кількість випадків інфікування COVID-19, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим.

Згідно з медпротоколом УЄФА, команда має право вимагати від суперника проведення матчу на нейтральному полі. У разі відмови, команді-господарці загрожує технічна 0:3.

Однак раніше головний тренер голландського клубу заявив, що вони готові вилетіти в Україну і провести матч саме на поле киян.

Нагадаємо, дебютант Ліги Європи "Колос" почне свій європейський шлях з другого кваліфікаційного раунду, який проведе в гостях проти "Аріса" (Греція).

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