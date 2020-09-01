"Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі

Фото: тренування гравців "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Через високий рівень захворюваності на коронавірус у столиці України

"Динамо" може провести матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з голландським "АЗ Алкмаар" не в Києві, а на нейтральному полі. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в столиці України.

Про це повідомляє "Футбол News".

Остаточне рішення буде ухвалено УЄФА найближчим часом.

Планується, що зустріч відбудеться 15 або 16 вересня. Переможець визначиться за підсумками однієї гри.

«АЗ» Алкмар – суперник «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді @ChampionsLeague



Нагадаємо, що протистояння на даній стадії складається з одного матчу. Поєдинок буде зіграно 15 або 16 вересня у Києві.#UCL #UCLdraw pic.twitter.com/Mku1ciUpgS — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 31, 2020

Варто зазначити, що влада Нідерландів внесла Україну до червоної зони країн, де зафіксовано велику кількість випадків інфікування COVID-19, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим.

Згідно з медпротоколом УЄФА, команда має право вимагати від суперника проведення матчу на нейтральному полі. У разі відмови, команді-господарці загрожує технічна 0:3.

Однак раніше головний тренер голландського клубу заявив, що вони готові вилетіти в Україну і провести матч саме на поле киян.

Нагадаємо, дебютант Ліги Європи "Колос" почне свій європейський шлях з другого кваліфікаційного раунду, який проведе в гостях проти "Аріса" (Греція).