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"Динамо" сыграет первый матч плей-офф отбора Лиги чемпионов на выезде

Автор: Вера Олейник

Киевляне сначала должны пройти АЗ

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2020/21 сыграет с голландским "АЗ Алкмар". В случае победы "бело-синие" сойдутся в плей-офф с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом".

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Своего потенциального соперника "Динамо" узнало по итогам жеребьевки.

Формально оппонент киевлян на пути к групповому этапу турнира был уже известен из-за разведения украинских и российских клубов в еврокубках. Столичная команда во время церемонии лишь узнала, где сыграет первый и ответный матчи.

Победитель пары "Динамо" - АЗ первую встречу проведет на выезде.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может провести матч Лиги чемпионов с АЗ на нейтральном поле из-за эпидемиологической ситуацией в столице Украины.

Однако УЕФА постановил, что встреча пройдет 15 сентября на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей.

В новом сезоне матчи третьего раунда квалификации будут состоять из одной встречи. Победитель сразу выходит в плей-офф, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде. Их проведение запланировано на 22-23 сентября (первая игра) и 29-30 сентября (ответная).

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