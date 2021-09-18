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"Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу над "Олександрією"

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Субота 18 вересня 2021 21:35
"Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу над "Олександрією" Фото: "Динамо "на останніх секундах вирвало перемогу над" Олександрією " (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське " Динамо "у восьмому турі української Прем'єр-Ліги вирвало перемогу над" Олександрією " в центральному матчі на останніх секундах. Єдиний гол у компенсований час з пенальті забив Віктор Циганков - 1:0.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кияни протягом усього матчу мали багато небезпечних моментів, проте рахунок тримався нічийним аж до останніх хвилин.

Вже на 90+6 хвилині колишній гравець Динамо Сергій Рибалка сфолив на екс-одноклубнику Денисові Гармашу у власному штрафному майданчику. Як результат пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.

Перемога дозволила зберегти перевагу "Динамо" над "Шахтарем" в три очки.

&quot;Динамо&quot; на останніх секундах вирвало перемогу над &quot;Олександрією&quot;

Нагадаємо, Донецький "Шахтар" переграв "Маріуполь" у восьмому турі української Прем'єр-Ліги, забивши п'ять голів.

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