"Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу над "Олександрією"

Київське " Динамо "у восьмому турі української Прем'єр-Ліги вирвало перемогу над" Олександрією " в центральному матчі на останніх секундах. Єдиний гол у компенсований час з пенальті забив Віктор Циганков - 1:0.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Кияни протягом усього матчу мали багато небезпечних моментів, проте рахунок тримався нічийним аж до останніх хвилин.

Вже на 90+6 хвилині колишній гравець Динамо Сергій Рибалка сфолив на екс-одноклубнику Денисові Гармашу у власному штрафному майданчику. Як результат пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.

Перемога дозволила зберегти перевагу "Динамо" над "Шахтарем" в три очки.