"Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу над "Олександрією"
Фото: "Динамо "на останніх секундах вирвало перемогу над" Олександрією " (upl.ua)
Київське " Динамо "у восьмому турі української Прем'єр-Ліги вирвало перемогу над" Олександрією " в центральному матчі на останніх секундах. Єдиний гол у компенсований час з пенальті забив Віктор Циганков - 1:0.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Кияни протягом усього матчу мали багато небезпечних моментів, проте рахунок тримався нічийним аж до останніх хвилин.
Вже на 90+6 хвилині колишній гравець Динамо Сергій Рибалка сфолив на екс-одноклубнику Денисові Гармашу у власному штрафному майданчику. Як результат пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.
Перемога дозволила зберегти перевагу "Динамо" над "Шахтарем" в три очки.
Нагадаємо, Донецький "Шахтар" переграв "Маріуполь" у восьмому турі української Прем'єр-Ліги, забивши п'ять голів.