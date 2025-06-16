Названы игроки сборной Украины U-21, которые готовы играть в АПЛ прямо сейчас: кто в списке

Арсен Батагов готов к АПЛ, по мнению Олега Федорчука (фото: Getty Images)

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что в молодежной сборной Украины U-21, выступающей на Евро-2025, есть футболисты, которые уже сейчас имеют уровень для английской Премьер-лиги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста сайту "Украинский футбол".

Кто из сборной Украины U-21 готов к АПЛ По мнению специалиста, выступать в сильнейшем чемпионате мира могут сразу трое игроков "молодежки". Федорчук отмечает форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната, опорника столичного гранда Владимира Бражко и полузащитника турецкого "Трабзонспора" Арсения Батагова. Как отмечает специалист, Ванат уверенно подтверждает свой высокий уровень, Бражко постепенно набирает оптимальные кондиции, а Батагов "довольно неплохо выглядит на сегодня" и имеет заметный потенциал для дальнейшего развития. Топ украинских футболистов в АПЛ сейчас Топ-5 украинских футболистов, которые уже играют в английской Премьер-лиге в 2025 году, сейчас выглядит следующим образом: Александр Зинченко - многофункциональный левый защитник/полузащитник, ключевой игрок лондонского "Арсенала"

- многофункциональный левый защитник/полузащитник, ключевой игрок лондонского "Арсенала" Илья Забарный - центральный защитник "Борнмута", быстро закрепившийся в стартовом составе середняка АПЛ

- центральный защитник "Борнмута", быстро закрепившийся в стартовом составе середняка АПЛ Виталий Миколенко - левый бек со стабильной игрой за "Эвертон"

- левый бек со стабильной игрой за "Эвертон" Егор Ярмолюк - центральный полузащитник, активно используемый тренерским штабом "Брентфорда", и к которому уже есть интерес нескольких грандов

- центральный полузащитник, активно используемый тренерским штабом "Брентфорда", и к которому уже есть интерес нескольких грандов Михаил Мудрик - вингер по потенциалу, который сейчас, к сожалению, временно отстранен из-за допинг-расследования. Что известно о выступлении U-21 на Евро-2025