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"Динамо" знаходиться в топ-5 клубів Ліги Європи за кількістю ударів по воротах

Новини » Спорт    04.10.2019 - 14:12
"Динамо" знаходиться в топ-5 клубів Ліги Європи за кількістю ударів по воротах
Фото: "Лугано" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни сумарно у двох турах вдарили 36 разів

Київське "Динамо входить в п'ятірку клубів Ліги Європи, які завдали найбільше число ударів по воротах у перших двох турах групового раунду. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Кияни сумарно вдарили по воротах "Мальме" (1:0) і "Лугано" (0:0) 36 разів. Це 5 результат серед усіх команд турніру, більше тільки у "Арсеналу" (43), "Роми" (38), ЛАСК (38) і "Севільї" (37).

При цьому "Динамо" потрапило у ворота лише 7 разів, це 27 результат в турнірі.

Після двох турів київський клуб має в своєму активі 4 пункти і посідає другу сходинку групи B. "Лугано" ділить з "мальме" 3-4 місце, а лідирує "Копенгаген".

Нагадаємо, за підсумками першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА опублікував список кращих гравців, в першій сотні якого знайшлося місце двом гравцям київського "Динамо".

Півзахисник Віталій Буяльський, який став автором переможного гола в ворота "Мальме" (1: 0), зайняв 51 місце в рейтингу, набравши 1914 балів. Захисник Артем Шабанов на 97 позиції з 1529 пунктами.

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