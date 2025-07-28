"Динамо" - "Хамрун Спартанс": время, дата и где смотреть игру Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" готовится к решающему матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против мальтийской команды "Хамрун Спартанс".
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Во вторник, 29 июля встретятся киевская и мальтийская команды. Игра пройдет в польском городе Люблин на "Арене Люблин" и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Поединок будет транслировать телеканал 2+2, также посмотреть матч онлайн можно будет на сервисах, которые ретранслируют этот канал, в частности Киевстар ТВ, MEGOGO и Sweet.tv.
"Бело-синие" подходят к этой встрече с убедительным преимуществом после победы 3:0 в первом матче, который состоялся на Мальте.
Киевская команда проводит подготовку к матчу в Люблине, где базируется между поединками. А предматчевая тренировка "Динамо" состоится 28 июля, и первые 15 минут будут открытыми для прессы.
Для украинского клуба это первая домашняя игра в еврокубках в этом сезоне, хоть и не в Киеве.
УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч из Дании во главе с 35-летним Якобом Сундбергом.
Сундберг уже знаком украинским болельщикам, ведь он работал на матче отбора к молодежному Евро-2025 между сборными U-19 Украины и Нидерландов.
Ассистентами главного арбитра будут Виктор Скитте и Джеспер Дахль, четвертый арбитр - Лассе Лабел Граагаард.
Система VAR также будет задействована. Видеоассистентом арбитра назначен Якоб Кехлет, а его помощником - Йонас Хансен.
Несмотря на уверенный результат первого матча, игра киевлян оставила немало вопросов. В товарищеских встречах межсезонья команда тоже показала слабую результативность и нестабильность, одержав лишь одну победу в шести матчах.
Также фиксировались красные карточки и потери концентрации, что беспокоят болельщиков перед более серьезными соперниками на следующих этапах.
Зато "Хамрун Спартанс", который вышел в этот раунд после драматической серии пенальти с "Жальгирисом", уже создал историческое достижение для мальтийского футбола, ведь стал первой командой, прошедшей во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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