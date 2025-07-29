"Динамо" - "Хамрун": прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо": победа без нервов?

Команда Александра Шовковского провела первый поединок достаточно уверенно, напомним, игра завершилась победой киевлян со счетом 3:0.

Несмотря на нервные моменты на старте, киевляне постепенно перехватили инициативу, оформили три гола (отличились Ванат, Буяльский и Волошин) и обеспечили себе комфортные условия перед ответным матчем.

Отметим, что жеребьевка этого сезона оказалась благосклонной к киевлянам, ведь чемпион Мальты "Хамрун Спартанс", сразу, не выглядел серьезным конкурентом.

Да и в следующем раунде соперником станет победитель пары "Пафос" - "Маккаби" Тель-Авив, где также нет грандов европейского футбола.

Однако даже несмотря на классовое преимущество, проблем у команды хватает. Слабая реализация голевых моментов, нестабильность при стандартах и кадровые потери.

В частности, из-за травмы не сыграет Виталий Буяльский. Ожидается, что в стартовом составе появится Николай Шапаренко, который в первом матче вышел на замену и сразу отдал результативную передачу.

Вместо Андрея Ярмоленко может выйти Назар Волошин, а на флангах обороны состоится ротация, чтобы освежить состав.

"Хамрун Спартанс": историческое достижение

Мальтийский клуб прошел литовский "Жальгирис" в первом раунде, сотворив сенсацию, ведь ни один клуб с Мальты ранее не проходил так далеко.

Однако в игре против "Динамо" разница в классе стала очевидной. Несмотря на попытки прессинговать и играть жестко, "Хамрун" не смог навязать борьбу и не имел реальных шансов на успех.

Тренер мальтийцев Джакомо Модика пообещал изменить тактическую модель, однако даже он признает, что соперник из Киева играет на несколько уровней выше. Поэтому, шансы на сенсацию выглядят минимальными.

Букмекерские коэффициенты на матч

После разгромной победы киевлян в первой игре, интрига фактически отсутствует. Поэтому, букмекеры отдают неоспоримое преимущество украинскому клубу:

Победа "Динамо" - 1.20

Ничья - 6.63

Победа "Хамрун Спартанс" - 14.07

Где смотреть матч

Матч между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" пройдет на "Арене Люблин" в польском городе Люблин.

Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Обслуживать матч будет арбитр из Дании Якоб Сундберг.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале 2+2, а также на платформе Киевстар ТВ.