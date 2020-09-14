"Гент" звільнив головного тренера після конфлікту з гравцем збірної України

Фото: Роман Яремчук (kaagent.be)

Бельгійський "Гент" оголосив про відставку головного тренера Ласло Болоні. Співпраця з 67-річним фахівцем було припинено через несприятливу атмосфери в колективі.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Обов'язки головного тренера буде виконувати Вім Де Деккер, який був асистентом Болоні в "Антверпені" і "Гент".

Раніше у Болоні виник конфлікт з українським форвардом Романом Яремчуком. Нападник висловив невдоволення рівнем гри команди після перемоги над "Мехеленом" (1:0) в 4 турі чемпіонату Бельгії, в якому сам відзначився результативним пасом. Українець заявив, що команда грає, як клуб з другого дивізіону через те, система ще не зовсім налагоджена. На що тренер відповів, що футболістові слід вибрати інший клуб, якщо він незадоволений.

Після цього Яремчук не потрапив в заявку на матч проти "Ейпена" (1:2). Болоні пояснив це втомою гравця після виклику в збірну України. Роман Безус та Ігор Пластун, які також прибули з розташування національної команди, провели повну зустріч в запасі.

Після цього український нападник подав запит керівництву "Гента" на трансфер.

Угорський фахівець очолив клуб 20 серпня. Під його керівництвом бельгійська команда виграла один матч і двічі програла. У чемпіонаті "Гент" йде на 16 місці. Вже завтра, 15 вересня, команда розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів у матчі з віденським "Рапідом" 15 вересня.

Нагадаємо, якщо команда здолає цей етап, то в плей-офф кваліфікації турніру вийде на переможця протистояння між київським "Динамо" і голландським "АЗ Алкмар".