Общество Образование Деньги Изменения

Димитриевская поминальная суббота: что ПЦУ советует сделать уже сегодня, а что - завтра

Димитриевская поминальная суббота имеет особое значение для каждого (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На завтра, 25 октября, согласно новоюлианскому церковному календарю (которым руководствуется ныне ПЦУ) приходится особый день - Димитриевская поминальная (родительская) суббота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Чем особенна Димитриевская поминальная суббота

В ПЦУ напомнили, что ежедневно совершают молитву:

  • как за живых;
  • так и за умерших.

При этом существуют особые дни в году, установленные Церковью именно для поминовения умерших.

"К таким дням относится и Димитриевская поминальная суббота, которая в этом году приходится на 25 октября", - добавили в ПЦУ.

Уточняется, что в этот день Церковь призывает к совместной молитве за упокой душ всех усопших:

  • родных;
  • близких;
  • друзей;
  • знакомых;
  • тех, кого мы лично не знали, но кто известен Богу.

День 25 октября в календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Что важно сделать украинцам уже сегодня

Украинцам сообщили, что для того, чтобы "помянуть церковно своих усопших родных и знакомых", стоит прийти в храм на вечернее богослужение уже сегодня - в пятницу, 24 октября.

"Когда по традиции совершается особая заупокойная служба - парастас", - объяснили в ПЦУ.

Уточняется, что с греческого это слово (παράστᾰσις) означает "стояние рядом, ходатайство".

"Живые ходатайствуют перед Богом за своих умерших родных, ближних, молитвенно просят за них, ведь почившие сами уже не могут каяться и просить прощения", - напомнили верующим.

В ПЦУ добавили, что когда человек завершает этот земной путь, он не исчезает бесследно, а продолжает жить:

  • в Боге;
  • в памяти его родных и знакомых;
  • в добрых делах, которые совершал

Завтра - Димитриевская поминальная суббота (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как каждый может помянуть усопших родных завтра

В ПЦУ сообщили, что в субботу утром в храмах:

  • совершается Божественная литургия;
  • после нее - общая панихида.

"Это заупокойная служба, где молитвенно поминаются все от века почившие христиане, и в надежде на Господне милосердие просится для них прощение и вечная блаженная жизнь", - объяснили украинцам.

Отмечается, что "смерть забирает тело человека, но не способна забрать жизнь в душе и никогда не может забрать нашей любви".

"Поэтому действительно ценным плодом жизни любого человека есть только одно - любовь, которую он смог проявить в своей жизни и которая вернется ему в жизни вечной", - добавили в Церкви.

Следовательно, молясь за усопших, мы проявляем свою любовь, которая "преодолевает все, что разделяет живых и умерших, которая преодолевает и время, и пространство, и саму смерть".

В завершение в ПЦУ посоветовали:

  • обязательно помолиться за своих усопших родных и близких;
  • по возможности - прийти в храм на богослужение;
  • подать записки с именами умерших родных и близких (которые будут зачитываться священнослужителями во время заупокойной службы);
  • зажечь свечи, как символ молитвы и памяти.

"Пусть Господь упокоит в Царстве Небесном души всех от века почивших в надежде на воскресение и простит их проступки вольные и невольные", - подытожили в пресс-службе Церкви.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе, рассказали о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Кроме того, мы объясняли, кто такие бесы (и как с ними бороться) и стоит ли бояться проклятий.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в октябре 2025 года (по новому календарю).

