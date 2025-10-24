Димитриевская поминальная суббота: что ПЦУ советует сделать уже сегодня, а что - завтра

На завтра, 25 октября, согласно новоюлианскому церковному календарю (которым руководствуется ныне ПЦУ) приходится особый день - Димитриевская поминальная (родительская) суббота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
В ПЦУ напомнили, что ежедневно совершают молитву:
При этом существуют особые дни в году, установленные Церковью именно для поминовения умерших.
"К таким дням относится и Димитриевская поминальная суббота, которая в этом году приходится на 25 октября", - добавили в ПЦУ.
Уточняется, что в этот день Церковь призывает к совместной молитве за упокой душ всех усопших:
Украинцам сообщили, что для того, чтобы "помянуть церковно своих усопших родных и знакомых", стоит прийти в храм на вечернее богослужение уже сегодня - в пятницу, 24 октября.
"Когда по традиции совершается особая заупокойная служба - парастас", - объяснили в ПЦУ.
Уточняется, что с греческого это слово (παράστᾰσις) означает "стояние рядом, ходатайство".
"Живые ходатайствуют перед Богом за своих умерших родных, ближних, молитвенно просят за них, ведь почившие сами уже не могут каяться и просить прощения", - напомнили верующим.
В ПЦУ добавили, что когда человек завершает этот земной путь, он не исчезает бесследно, а продолжает жить:
В ПЦУ сообщили, что в субботу утром в храмах:
"Это заупокойная служба, где молитвенно поминаются все от века почившие христиане, и в надежде на Господне милосердие просится для них прощение и вечная блаженная жизнь", - объяснили украинцам.
Отмечается, что "смерть забирает тело человека, но не способна забрать жизнь в душе и никогда не может забрать нашей любви".
"Поэтому действительно ценным плодом жизни любого человека есть только одно - любовь, которую он смог проявить в своей жизни и которая вернется ему в жизни вечной", - добавили в Церкви.
Следовательно, молясь за усопших, мы проявляем свою любовь, которая "преодолевает все, что разделяет живых и умерших, которая преодолевает и время, и пространство, и саму смерть".
В завершение в ПЦУ посоветовали:
"Пусть Господь упокоит в Царстве Небесном души всех от века почивших в надежде на воскресение и простит их проступки вольные и невольные", - подытожили в пресс-службе Церкви.
Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе, рассказали о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
Кроме того, мы объясняли, кто такие бесы (и как с ними бороться) и стоит ли бояться проклятий.
Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в октябре 2025 года (по новому календарю).