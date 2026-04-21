Дым от пожара в Туапсе растянулся более чем на 300 км (фото)

Масштабный пожар на НПЗ в российском Туапсе вызвал густой дым, который растянулся на сотни километров. Зафиксировано, что он достиг территории Ставрополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные NASA Worldview.
На спутниковых снимках видно масштабное распространение дыма от горящих резервуаров с нефтью.
Дым от пожара в Туапсе зафиксировали спутники NASA (NASA Worldview)
В то же время по данным системы мониторинга пожаров NASA FIRMS, на территории предприятия продолжают фиксировать активные очаги возгорания, что подтверждает, что резервуары с топливом до сих пор горят.
Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, ликвидация пожара продолжается.
Напомним, 16 апреля СБУ сообщила об атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и объекты нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе, которую провели совместно с Силами обороны.
В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины нанесли повторный удар по нефтяному терминалу в этом же районе. Было зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром. По данным Центра противодействия дезинформации, по состоянию на 21 апреля он продолжается, что свидетельствует о значительных повреждениях.
Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам на Балтийском побережье уже нанесла России ущерб почти на миллиард долларов только в виде потерь от экспорта.
На этом фоне Россия в апреле была вынуждена резко сократить добычу нефти. Из-за поражения портов и нефтеперерабатывающих заводов, а также перебоев с транспортировкой, в частности через "Дружбу", часть сырья стало сложнее перерабатывать и отгружать.