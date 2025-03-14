Действует "по классике". Журналисты проанализировали поведение Путина по прекращению огня

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

Как считают журналисты, у Владимира Путина было три варианта:

принять предложение Украины о прекращении огня, но сдать инерцию на поле боя;

отвергнуть его и рискнуть противостоять Дональду Трампу;

или попытаться оттянуть вещи, чтобы он мог продолжать сражаться как можно дольше.

Путин, по мнению авторов статьи выбрал третий вариант.

"Восхваляя президента США и идею остановить войну, он надеется остаться в "хороших книгах Трампа". Но его немедленное поднятие "нюансов" для обсуждения должно стать тревожным сигналом", - говорится в материале, где такое поведение Путина называют не иначе, как " классической российской тактикой ведения переговоров".

В чем заключается суть тактики Путина

Как говорят журналисты, разбивая каждое предложение на бесконечное количество составных частей, Путин будет пытаться выглядеть готовым к сотрудничеству, одновременно будет тянуть время, мешая переговорам и пытаясь использовать факты на месте, чтобы выжать максимум возможных уступок.

"Поэтому Трамп и его кабинет теперь сталкиваются с испытанием на мужество и доверие. Они могли бы проигнорировать оправдания Путина по "нюансам" и требовать от него немедленного прекращения огня - в конце концов, это вполне в его полномочиях сделать это. Это означало бы продемонстрировать то нетерпение и принуждение, которое они применили к Владимиру Зеленскому", - говорят в материале.

С другой стороны, по словам журналистов, Трамп и компания могут быть втянуты в кропотливое обсуждение деталей Путиным.

"Это означало бы повторить ошибки, совершенные последовательными президентами США, начиная с Барака Обамы", - считают авторы статьи.

Карты Путина

Путин, по мнению авторов, "уже дал понять, какими картами он будет пытаться разыграть на этих переговорах". В частности, он заявил, что украинские войска окружены в Курской области и якобы у них нет выхода.

"Путин, очевидно, не намерен прекращать огонь, пока украинцы имеют там (в Курской области, - ред) разменную монету", - пишет Telegraph.

Не исключается и то, что Путин попытается заманить американцев в открытую дипломатию, используя силу, чтобы добиться максималистских уступок и заложить основу для обвинения Украины, если - когда - переговоры (или прекращение огня, если дело зайдет так далеко) провалятся.