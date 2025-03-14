Действует "по классике". Журналисты проанализировали поведение Путина по прекращению огня
Глава Кремля Владимир Путин использует классическую российскую тактику переговоров. Таким образом он пытается отсрочить прекращение огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Как считают журналисты, у Владимира Путина было три варианта:
- принять предложение Украины о прекращении огня, но сдать инерцию на поле боя;
- отвергнуть его и рискнуть противостоять Дональду Трампу;
- или попытаться оттянуть вещи, чтобы он мог продолжать сражаться как можно дольше.
Путин, по мнению авторов статьи выбрал третий вариант.
"Восхваляя президента США и идею остановить войну, он надеется остаться в "хороших книгах Трампа". Но его немедленное поднятие "нюансов" для обсуждения должно стать тревожным сигналом", - говорится в материале, где такое поведение Путина называют не иначе, как "классической российской тактикой ведения переговоров".
В чем заключается суть тактики Путина
Как говорят журналисты, разбивая каждое предложение на бесконечное количество составных частей, Путин будет пытаться выглядеть готовым к сотрудничеству, одновременно будет тянуть время, мешая переговорам и пытаясь использовать факты на месте, чтобы выжать максимум возможных уступок.
"Поэтому Трамп и его кабинет теперь сталкиваются с испытанием на мужество и доверие. Они могли бы проигнорировать оправдания Путина по "нюансам" и требовать от него немедленного прекращения огня - в конце концов, это вполне в его полномочиях сделать это. Это означало бы продемонстрировать то нетерпение и принуждение, которое они применили к Владимиру Зеленскому", - говорят в материале.
С другой стороны, по словам журналистов, Трамп и компания могут быть втянуты в кропотливое обсуждение деталей Путиным.
"Это означало бы повторить ошибки, совершенные последовательными президентами США, начиная с Барака Обамы", - считают авторы статьи.
Карты Путина
Путин, по мнению авторов, "уже дал понять, какими картами он будет пытаться разыграть на этих переговорах". В частности,он заявил, что украинские войска окружены в Курской области и якобы у них нет выхода.
"Путин, очевидно, не намерен прекращать огонь, пока украинцы имеют там (в Курской области, - ред) разменную монету", - пишет Telegraph.
Не исключается и то, что Путин попытается заманить американцев в открытую дипломатию, используя силу, чтобы добиться максималистских уступок и заложить основу для обвинения Украины, если - когда - переговоры (или прекращение огня, если дело зайдет так далеко) провалятся.
Прекращение огня в Украине
На єтой неделе делегации США и Украины договорились о прекращении огня в Украине на 30 дней. После недолгого молчания Путин якобы согласился н перемирие, но вдруг вспомнил о неких "нюансах".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Для этого он выставляет невыполнимые требования.
Отметим, что мнение Зеленского разделяет и американская разведка. Там считают, что Путин не готов к миру. Он все еще хочет захватить Украину.
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