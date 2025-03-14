Діє "по класиці". Журналісти проаналізували поведінку Путіна щодо припинення вогню

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Як вважають журналісти, у Володимира Путіна було три варіанти:

прийняти пропозицію України про припинення вогню;

відкинути пропозицію та ризикувати протистояти Дональду Трампу;

спробувати відтягнути перемир'я, щоб можна було продовжувати битися якомога довше.

Путін, на думку авторів статті обрав третій варіант.

"Вихваляючи президента США та ідею зупинити війну, він сподівається залишитися в хороших стосунках. Але його негайне підняття "нюансів" для обговорення має стати тривожним сигналом", - йдеться в матеріалі, де таку поведінку Путіна називають не інакше, як " класичною російською тактикою ведення переговорів".

В чому полягає сутність тактики Путіна

Як кажуть журналісти, розбиваючи кожну пропозицію на нескінченну кількість складових частин, Путін намагатиметься виглядати готовим до співпраці, водночас тягнучи час, заважаючи переговорам і намагаючись використати факти на місці, щоб "вичавити" максимум можливих поступок.

"Тож Трамп і його кабінет тепер стикаються з випробуванням на мужність і довіру. Вони могли б проігнорувати виправдання Путіна щодо "нюансів" і вимагати від нього негайного припинення вогню - зрештою, це цілком у його повноваженнях зробити це ", - кажуть в матеріалі.

З іншого боку, за словами журналістів, Трамп і компанія можуть бути втягнуті в кропітке обговорення деталей Путіним.

"Це означало б повторити помилки, зроблені послідовними президентами США, починаючи з Барака Обами", - вважають автори статті.

Карти Путіна

Путін, на думку авторів, "вже дав зрозуміти, які карти він намагатиметься розіграти на цих переговорах". Зокрема, в ін заявив, що українські війська оточені в Курській області і нібито у них немає виходу.

"Путін, очевидно, не має наміру припиняти вогонь, доки українці мають там (у Курській області, - ред) розмінну монету", - пише Telegraph.

Не виключається і те, що Путін спробує заманити американців у відкриту дипломатію, використовуючи силу, щоб добитися максималістських поступок і закласти основу для звинувачення України, якщо переговори проваляться.