Американская разведка не верит, что Путин готов прекратить войну, - WP
Американская разведка считает, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру. Он все еще хочет захватить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как отмечают источники издания, засекреченные доклады американской разведки, в том числе опубликованные в начале этого месяца, ставят под сомнение готовность Путина прекратить войну против Украины, оценивая, что российский диктатор не отступил от своей цели - доминировать над Украиной.
В одной из секретных оценок, распространенных среди представителей администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится о том, что Путин по-прежнему полон решимости удерживать власть над Киевом.
Доклады разведки не имеют целью оценивать дипломатию президента США Дональда Трампа. Но они ставят вопрос о том, правильно ли Белый дом понимает готовность Путина к миру.
Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что Путин, даже если и согласится на временное перемирие, использует его для отдыха и перевооружения своих войск. По их мнению, российский диктатор, скорее всего, нарушит условия соглашения, создав провокацию, обвиняя Украину.
Другие чиновники заявили, что в сообщениях было больше осторожности о том, на какие условия мира может согласиться Путин. Но они признали, что нет никаких признаков того, что диктатор отступил от цели захватить Украину.
"У него есть давнее желание восстановить "матушку Россию"", - сказал один из чиновников.
Остается неизвестным, что Трамп ознакомился с отчетом разведки. По словам другого собеседника издания, некоторые оценки США о неуступчивости Путина раздражают Трампа. Президент США и его помощники в последние дни подняли вопрос о возможности введения новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться прекратить войну.
"Президент отчаянно хочет заключить сделку. А россияне не демонстрируют никаких признаков ослабления. Они усиливают свои требования", - добавил собеседник WP.
Предложение о перемирии
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии украинская и американская команды провели восьмичасовые переговоры. По результатам встречи США возобновили предоставление Украине военной помощи и доступ к разведданным.
Также США предложили объявить 30-дневное перемирие по всей территории. Украина поддержала предложение. Хотя до этого президент Владимир Зеленский предлагал ввести режим тишины в воздухе и на море.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы согласен на предложение США, но добавил, что якобы Украина использует это время на перевооружение.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на правильное решение России, и напомнил, что имеет "рычаги влияния" на Москву.
Подробнее о том, что известно о 30-дневном перемирии и согласится ли РФ - в материале РБК-Украина.
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