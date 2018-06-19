Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДФС тимчасово припинить роботу через ремонт

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 21:37
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (wikipedia.org)

10 червня 2018 року з 10 годин ранку до 15 годин дня планується тимчасова зупинка ДФС

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) 20 червня тимчасово припинить свою роботу у зв`язку з проведенням ремонту. Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації міста Авдіївки, водопостачання якої залежить від ДФС.

"20 червня 2018 року з 10 годин ранку до 15 годин дня планується тимчасова зупинка Донецької фільтрувальної станції у зв`язку з проведенням ремонтних робіт. Можливе зниження тиску подання води до помешкань міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції залишається напруженою.

У Херсонській області керівнику ДФС оголошено про підозру У Києві обмежать рух пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською
Теги публікації: Донецьк, ремонт, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся