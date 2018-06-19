ДФС тимчасово припинить роботу через ремонт

10 червня 2018 року з 10 годин ранку до 15 годин дня планується тимчасова зупинка ДФС

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) 20 червня тимчасово припинить свою роботу у зв`язку з проведенням ремонту. Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації міста Авдіївки, водопостачання якої залежить від ДФС.

"20 червня 2018 року з 10 годин ранку до 15 годин дня планується тимчасова зупинка Донецької фільтрувальної станції у зв`язку з проведенням ремонтних робіт. Можливе зниження тиску подання води до помешкань міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції залишається напруженою.