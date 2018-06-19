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ДФС временно прекратит работу из-за ремонта

НовостиОбщество    19.06.2018 - 21:37
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (wikipedia.org)

10 июня 2018 года с 10 часов утра до 15 часов дня планируется временная остановка ДФС

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) 20 июня временно прекратит свою работу в связи с проведением ремонта. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города Авдеевка, водоснабжение которого зависит от ДФС.

"20 июня 2018 года с 10 часов утра до 15 часов дня планируется временная остановка Донецкой фильтровальной станции в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остается напряженной.

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Теги публикации: Донецк, ремонт, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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