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Хуг: ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остается напряженной

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 13:45
Фото: Александр Хуг (osce.org)
Фото: Александр Хуг (osce.org)

Хуг отметил, что после недельных переговоров были проведены ремонтные работы и возобновлена работа ДФС

Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции (ДФС) остается напряженной. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.

"Благодаря усилиям СMM путем мониторинга и содействия непрямому диалогу сейчас более чем у 300 тыс. человек есть вода; те, кто заявлял о защите гражданского населения, в конце концов взяли на себя ответственность. Однако ситуация вокруг ДФС остается напряженной", - завяил он.

По словам Хуга, в минувшую субботу после недельных переговоров были проведены ремонтные работы благодаря чему была возобновлена работа ДФС.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона в трехсторонней контактной группе призвала Россию выполнить договоренность по Донецкой фильтровальной станции (ДФС), согласно которой станция должна быть подконтрольной Украине. 

На Донбассе с начала года погибли 29 гражданских, - Хуг За год на Донбассе ранены 109 гражданских лиц, - ОБСЕ
Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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